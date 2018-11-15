В Роспотребнадзоре назвали сумму штрафов за нарушение антитабачного закона

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сумма административных штрафов для нарушителей антитабачного законодательства за 9 месяцев 2018 года составила 110 миллионов рублей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 110 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за 9 месяцев 2018 года к административной ответственности за нарушение закона по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака привлечено 7 584 правонарушителей.

По данным ведомства, за указанный период исследовано 1837 проб табачной продукции, из них четыре не соответствовали требованиям по маркировке.