Во Владивостоке бесплатно раздают ящики с бананами

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Ящики с бананами бесплатно раздают всем желающим во Владивостоке, рассказали РИА Новости очевидцы происходящего.

Местные СМИ в четверг пишут о том, что предприниматель, торгующий фруктами, раздает крупную партию бананов. По его словам, груз задержался в пути из Эквадора и есть риск, что бананы испортятся, пока их будут продавать. По данным СМИ, бизнесмен раздает фрукты, чтобы не тратить время и деньги на утилизацию, также он готов предоставить необходимые документы на товар. Издания публикуют фотографии с места раздачи, на них видны сотни ящиков, которые разбирают местные жители, часть бананов еще зеленая.

Импровизированная акция имеет большой успех у горожан, количество ящиков к выдаче — не ограничено (ФОТО)https://t.co/ci0B8AFg1S — PrimaMedia.Приморье (@PrimaMediaRu) 15 ноября 2018 г.

​"Сегодня возле склада рядом с нашей компанией раздают бананы, они еще есть в наличии. Сама я не брала, но наши сотрудницы брали", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что ей неизвестно, кто именно занимается раздачей фруктов.

Как сообщил РИА Новости местный житель, побывавший на раздаче бананов, к середине дня у складов собрались уже десятки желающих забрать фрукты. "Но почти все хорошие бананы уже разобрали. Остались только перезрелые. Люди уносят их отсюда ящиками, а организаторов раздачи не видно", — заметил он.