По Москве-реке открылась зимняя пассажирская навигация

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В четверг открылась зимняя пассажирская навигация по Москве-реке, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Зимняя пассажирская навигация по Москве-реке открылась 15 ноября. Курсировать по главной водной артерии столицы будет 10 всесезонных судов ледокольного класса с укрепленным корпусом. Одновременно с этим около 140 летних теплоходов, которые перевозят туристов с апреля по ноябрь, отправятся на стоянку до весны", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, зимние корабли способны ходить при битом льде толщиной до 20 сантиметров. Если река промерзнет глубже, ее предварительно расчистят ледоколы.

"Зимние речные маршруты открылись в Москве не так давно, но уже стали популярными. С ноября 2017 по апрель 2018 года перевезено более 200 тысяч пассажиров. Зимой в столицу приезжает немало туристов. Иностранцы могут воспользоваться аудиогидами, рассказывающими об основных достопримечательностях", — рассказали порталу в комитете туризма Москвы.