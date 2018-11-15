ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в четверг на встрече с учителями в Комсомольске-на-Амуре, где учитель побила ученика, призвал педагогов держать себя в руках, несмотря на сложность профессии.

Ранее ряд СМИ опубликовал видео, на котором, как утверждается, учитель школы №37 в Комсомольске-на-Амуре бьет мальчика в школьном коридоре за то, что он мешал вести урок. Представитель городской администрации подтвердил РИА Новости, что инцидент произошел в 37-й школе, и сообщил, что после этого была организована проверка, а учитель временно отстранена от работы.

"Я понимаю, что работа архитяжелая, работать учителем сегодня — чуть ли не каждый день совершать подвиг. Я воспитывался в определенное время, для меня отношение к учителю до сих пор с легким трепетом и страхом. Я прошу вас, пожалуйста, сдерживайте себя. Потому что я понимаю, нервная система в напряжении — там проблема, здесь проблема. Но вы — учителя, это даже не профессия, это образ жизни… Хотел бы сказать, давайте свою раздражительность и нервы оставим за порогом", — сказал Фургал учителям.

Он также заверил, что намерен обратить пристальное внимание на проблемы школ и детсадов края.

Пресс-служба УМВД по региону сообщала, что полиция организовала свою проверку по факту инцидента. Управление СК возбудило уголовное дело по статьям "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".