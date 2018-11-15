В ГД хотят обязать работодателей выделять сотрудникам час на физкультуру

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов предложил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обязать работодателей выделять сотрудникам час рабочего времени для занятия физической культурой.

"В условиях доминирования сферы услуг в экономике большинство работников большую часть рабочего времени проводят в сидячем положении. Поэтому со своей стороны считаю целесообразным обязать работодателей выделять час рабочего времени для занятия физической культурой. Для работников, связанных с тяжелым физическим трудом, данный час выделять для дополнительного отдыха", — пишет Власов в письме министру, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

По словам депутата, "ни для кого не секрет, что занятия спортом помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются причиной высокой смертности у граждан РФ". Политик подчеркнул, что забота о здоровье граждан — одна из важнейших задач органов государственной власти.

"Несмотря на то, что здоровый образ жизни и занятие спортом — это индивидуальный выбор человека, государством должны создаваться условия, стимулирующие граждан к физической активности. К сожалению, ввиду сложной экономической ситуации немногие граждане находят время и силы заниматься дополнительной физической активностью в целях поддержания здоровья. В силу этого разумным решением было бы выделять время в течение рабочего дня для физической активности", — считает он.

Депутат попросил министра дать свою оценку и рассмотреть возможность реализации данной инициативы.