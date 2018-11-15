«Выходит, если б не вырезали семью, ничего бы не вскрылось и они и дальше бы убивали», — говорит местная жительница Светлана, стоя в очереди в магазине.

С ней соглашается другая покупательница: «Все в станице знали, кто такие Цапки. Эта жестокая банда пользовалась вседозволенностью. Могли избить ни в чем не повинного прямо на пороге отделения милиции. Они знали, что им ничего за это не будет. Да и кто пойдет заявления на них писать, когда все было куплено?»