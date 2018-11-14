Депутат Госдумы показал цены на обед в столовой

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице в Twitter опубликовал фотографию меню из столовой нижней палаты парламента.

​На снимке видно, что ценовой диапазон блюд варьируется в пределах 200 рублей.

Кроме того, Хинштейн поделился с подписчиками и фотографией своего обеда, который обошелся ему в 253 рубля.

В комментарии "Пятому каналу" Хинштейн объяснил, что таким образом хотел развеять миф о "копеечных" блюдах в столовой Госдумы.

​"То, что это фейк, сомнений нет. Столовая никогда не отличалась дешевизной, по крайней мере, 10-15 лет", — подчеркнул парламентарий. При этом он добавил, что цены в столовой нельзя назвать и "безумно дорогими".

Как отметил Хинштейн, ходят слухи, будто депутаты обедают за 20 рублей.

"У меня это вызывает, мягко говоря, недоумение", — заявил он.