МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице в Twitter опубликовал фотографию меню из столовой нижней палаты парламента.
На снимке видно, что ценовой диапазон блюд варьируется в пределах 200 рублей.
Кроме того, Хинштейн поделился с подписчиками и фотографией своего обеда, который обошелся ему в 253 рубля.
В комментарии "Пятому каналу" Хинштейн объяснил, что таким образом хотел развеять миф о "копеечных" блюдах в столовой Госдумы.
Как отметил Хинштейн, ходят слухи, будто депутаты обедают за 20 рублей.
"У меня это вызывает, мягко говоря, недоумение", — заявил он.
Как и обещал, вот — сегодняшнее меню @dumagovru. pic.twitter.com/SQW70H475N— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 14 ноября 2018 г.
Мой сегодняшний обед обошёлся в 253₽: закуска из фасоли, горячее с гарниром (курица + капуста), напиток из шиповника pic.twitter.com/0HxwgOB0PV— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 14 ноября 2018 г.