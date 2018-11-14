В Госдуме поддержали законопроект о запрете клеток в суде

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Депутат от "Единой России" Евгений Ревенко поддержал законопроект о запрете решёток в залах суда, по мнению парламентария, это позволит избежать унижения человеческого достоинства подозреваемых и обвиняемых, цитирует заместителя секретаря Генерального совета партии пресс-служба ЕР.
"Сегодня группа сенаторов во главе с моим коллегой и председателем Либеральной платформы Андреем Клишасом внесла законопроект, который предписывает исключить использование клеток и стеклянных кабин для подозреваемых в зале суда. Документ направлен, прежде всего, на гуманизацию судопроизводства и позволит исключить публичных постыдных и унизительных сцен для сидящих за решеткой, но еще не осужденных людей", — приводит пресс-служба слова Ревенко.
Авторы законопроекта предлагают дополнить статью 9 УПК РФ третьей частью, в которой запрещается помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом.
Ранее инициатива запретить использование клеток в залах суда прозвучала на совместном заседании Либеральной и Предпринимательской платформы "Единой России" в августе 2017 года.