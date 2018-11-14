В Госдуме поддержали законопроект о запрете клеток в суде

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Депутат от "Единой России" Евгений Ревенко поддержал законопроект о запрете решёток в залах суда, по мнению парламентария, это позволит избежать унижения человеческого достоинства подозреваемых и обвиняемых, цитирует заместителя секретаря Генерального совета партии пресс-служба ЕР.

Ранее ряд сенаторов внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили разрешить подсудимым находиться в зале суда вне каких-либо защитных кабин.

"Сегодня группа сенаторов во главе с моим коллегой и председателем Либеральной платформы Андреем Клишасом внесла законопроект, который предписывает исключить использование клеток и стеклянных кабин для подозреваемых в зале суда. Документ направлен, прежде всего, на гуманизацию судопроизводства и позволит исключить публичных постыдных и унизительных сцен для сидящих за решеткой, но еще не осужденных людей", — приводит пресс-служба слова Ревенко.

Он также подчеркнул, что перед судом часто предстают люди, которые никакой физической угрозы для окружающих не представляют. "Клетки унижали человеческое достоинство подозреваемых, воздействовали на их психику. Все это вызывало справедливую критику у правозащитников и просто наблюдателей", – добавил Ревенко.

Авторы законопроекта предлагают дополнить статью 9 УПК РФ третьей частью, в которой запрещается помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом.

Ранее инициатива запретить использование клеток в залах суда прозвучала на совместном заседании Либеральной и Предпринимательской платформы "Единой России" в августе 2017 года.