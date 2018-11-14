Роскомнадзор назвал переговоры с Google результативными

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор оценивает переговоры с компанией Google, касающиеся законодательства РФ, как результативные, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Вадим Субботин.
"Я считаю, что это были такие хорошие переговоры с компанией, результативные, надеюсь. Та информация, которую мы от них услышали сегодня, была для нас достаточно важной. Я уверен, что и наша позиция, которую мы сегодня озвучили, для представителей компании Google тоже является достаточно важной", — оценил Субботин.
При этом он воздержался от прогнозов относительно подключения компании к реестру. "Я не буду прогнозировать их действия какие-либо — подключатся или не подключатся. Нам нужен факт. В результате всей нашей работы нам необходимо, чтобы поисковая выдача фильтровалась строго по закону РФ. Вот чего мы добиваемся в итоге", — сказал Субботин.