Роскомнадзор назвал переговоры с Google результативными

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор оценивает переговоры с компанией Google, касающиеся законодательства РФ, как результативные, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Вадим Субботин.

Ранее в среду Роскомнадзор сообщил, что Субботин встретился с представителем Google Дороном Авни. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, касающихся исполнения компанией Google положений российского законодательства, в том числе, закона, обязывающего поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре.

"Я считаю, что это были такие хорошие переговоры с компанией, результативные, надеюсь. Та информация, которую мы от них услышали сегодня, была для нас достаточно важной. Я уверен, что и наша позиция, которую мы сегодня озвучили, для представителей компании Google тоже является достаточно важной", — оценил Субботин.

Отвечая на вопрос о перспективах подключения Google к реестру запрещенной информации, которая обсуждалась на встрече, он сказал, что "есть определенные технические нюансы со стороны компании Google, есть их позиция". Озвучивать он их не стал. "Мы с ними в ближайшее время будем по этому вопросу работать. Но эта информация была для нас достаточно важной", — отметил замглавы ведомства.

При этом он воздержался от прогнозов относительно подключения компании к реестру. "Я не буду прогнозировать их действия какие-либо — подключатся или не подключатся. Нам нужен факт. В результате всей нашей работы нам необходимо, чтобы поисковая выдача фильтровалась строго по закону РФ. Вот чего мы добиваемся в итоге", — сказал Субботин.