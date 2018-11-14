МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Компания Google выразила желание соблюдать российское законодательство, сообщил РИА Новости замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин по итогам встречи с представителем компании.

Ранее в среду Роскомнадзор сообщил, что заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин встретился с представителем Google Дороном Авни. На встрече обсуждался широкий круг вопросов по исполнению компанией Google положений российского законодательства.

"Они (Google — ред.) выразили желание соблюдать российское законодательство", — сказал РИА Новости Субботин. Комментируя возможность подключения компании к единому реестру запрещенной информации, замглавы Роскомнадзора отметил, что на встрече обсуждались "определенные технические нюансы" со стороны Google.

"Мы с ними в ближайшее время будем по этому вопросу работать, но эта информация была для нас достаточно важной", — заявил замглавы Роскомнадзора.