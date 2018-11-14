ОНФ выступил против возврата продажи алкоголя на АЗС

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Общероссийский народный фронт выступил против возвращения продаж алкогольной продукции на АЗС, эксперты считают, что это приведет к росту ДТП по вине пьяных водителей, сообщает пресс-служба ОНФ.

"Продажа алкогольных напитков на автозаправках приведет к употреблению его за рулем и, как следствие, к росту количества дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей", – цитирует модератора тематической площадки ОНФ "Здравоохранение", депутата Госдумы Николая Говорина пресс-служба ОНФ.

В сентябре на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака прозвучало предложение, согласно которому на АЗС можно будет снова продавать алкоголь крепостью не выше 16,5% — пиво, вино, коктейли. Как считают в правительстве, отмена запрета продажи слабоалкогольной продукции на автозаправках, который был введен в 2011 году, позволит сдержать рост цен на бензин и приведет к увеличению доходов заправок и общей доходности нефтяного сектора.

Говорин подчеркнул, что для государства в приоритете должна быть жизнь и здоровье граждан, а не прибыльность заправочных станций, сообщает пресс-служба ОНФ. "Основная деятельность АЗС – это реализация топлива для автотранспорта. Появление в продаже на АЗС спиртного будет провоцировать граждан на спонтанную покупку и распитие спиртных напитков прямо за рулем, особенно учитывая, что на многих трассах вместо постов ДПС стоят камеры, которые не могут выявить выпивших водителей", – приводит слова модератора пресс-служба.

Он подчеркнул, что большое число аварий со смертельным исходом происходит именно по вине нетрезвых водителей, при этом за последние годы в области контроля дорожно-транспортных происшествий произошли значительные изменения, связанные с повсеместной установкой камер видеофиксации и сокращением штата сотрудников ДПС, сообщила пресс-служба ОНФ.

"Следует отметить, что в отличие от нарушений скоростного режима, употребление алкоголя за рулем не может быть зафиксировано камерой видеонаблюдения, и выявляемость, а также пресечение таких правонарушений в текущих условиях затруднены. В такой ситуации легализация продажи алкоголя на АЗС станет катализатором стремительного роста ДТП с участием пьяных водителей", – говорится в сообщении.

Говорин отметил позитивное влияние политики ограничения доступности алкоголя в России в целом, указав, что смертность, обусловленная потреблением спиртных напитков, сократилась с 68,7 тысячи человек в 2009 году до 58,6 тысячи в 2016 году, сообщает пресс-служба ОНФ.

По мнению Говорина, даже самое минимальное содержание алкоголя в крови снижает концентрацию внимания и нарушает координацию водителя, самоконтроль становится менее строгим, человек по-прежнему считает, что в состоянии управлять автомобилем. "Запрет на продажу алкогольных напитков на автозаправочных станциях является одной из самых эффективных мер по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, отменять которую нельзя ни в коем случае", – заключил Говорин, сообщает пресс-служба.