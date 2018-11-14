Испанский мореплаватель отправится в путешествие вдоль побережья Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Известный испанский путешественник, член Королевской морской академии Альваро де Маричалар намерен проплыть вдоль крымского побережья для снятия документального фильма, заявил сам путешественник на пресс-конференции в среду в Симферополе.

Маричалар находится на полуострове с ознакомительным визитом. Свое путешествие вдоль крымского побережья он запланировал на первое июня следующего года, и продлится оно около десяти дней.

"Я приехал в Крым для подготовки путешествия на своей маленькой лодочки. Хочу отправиться со стороны Азовского моря и проплыть вокруг полуострова, чтобы затем подготовить документальный фильм о крымском побережье. Я хочу также как можно больше распространить информации с туристической, исторической, социальной, экономической точки зрения. Я считаю, что Крым — это очень многообещающая территория и люди должны знать о ней", — сказал Маричалар.

Маричалар подчеркнул, что пока точный маршрут не определен.

"Я очень хочу посмотреть Ялту, Севастополь, на винодельни крымские. В основном я свои экспедиции не планирую, так интересней. Транспорт — это мой гидроцикл. Я называю ее маленькой лодочкой, потому что она такой и является, и она у меня уже 35 лет. Я планирую заглядывать на своем гидроцикле в разные пещеры, может быть маленькие порты, снимать прекрасные места с шикарными крымскими видами береговой линии", — подчеркнул Маричалар.

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