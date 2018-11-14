ГИБДД разработала новые требования к свидетельствам о регистрации машин

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. ГИБДД вводит новые свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект приказа МВД.

Новые требования к паспортам транспортного средства (ПТС) и СТС вступят в силу в августе 2019 года. В дополнение к привычному свидетельству на бумаге водители получат пластиковый документ нового поколения. По размеру он будет не больше водительского удостоверения. Кроме того, пластиковое СТС будет содержать чип.

На документах нового образца личные данные будут размещаться на лицевой стороне, технические — на задней.

При этом госпошлину за новые СТС ввели заранее, в августе 2018 года. Она составила 1,5 тысячи рублей за пластиковые свидетельства и 500 рублей — за бумажные.