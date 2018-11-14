Во ФСИН назвали число экс-силовиков, отбывающих наказание в спецколониях

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Более 11,5 тысяч бывших сотрудников российских правоохранительных органов отбывают наказание в двух десятках специальных колоний, рассказал РИА Новости в среду заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Накануне в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Максименко констатировал, что таких учреждений не хватает и две новые колонии для бывших стражей порядка уже заполнены.

"Бывших сотрудников отбывает наказание 11 550 человек, колоний всего 20 для бывших сотрудников. Лимит наполнения практически выбран, надо уже открывать новые. Рост сильный", — сказал замглавы ФСИН.

Согласно 80-й статье Уголовного-исполнительного кодекса, бывшие работники судов и правоохранительных органов содержатся в отдельных исправительных учреждениях.