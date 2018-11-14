Медведев утвердил двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году в два этапа в связи с планируемым повышением НДС, сообщила пресс-служба правительства.

С 1 января ставка НДС повышается с 18% до 20%. В связи с этим индексация платы граждан за услуги ЖКХ с того же числа составит 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 июля — дополнительно 2,4%. Фактически это означает суммирование индексов.

До сих пор тарифы ЖКХ индексировались однократно — только с 1 июля и, как правило, в среднем на четыре процента. В 2019-м показатель составит 4,1%.

Изменения направлены на то, чтобы индексация платы, несмотря на повышение ставки НДС, не превышала обычный уровень.

Сколько стоят услуги ЖКХ

В начале ноября Сбербанк опубликовал результаты исследования, сколько российская семья тратит на оплату ЖКХ в месяц. Согласно данным, которые основаны в том числе на информации Росстата, на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит в среднем 5038 рублей.

При этом на оплату коммунальных услуг в среднем по стране уходит 11,4% расходов, но этот показатель варьируется в зависимости от региона.

Так, больше всего из семейного бюджета отдают за "коммуналку" жители Тывы (24,5%) и Камчатского края (16,3%). Меньше всего — жители Северной Осетии-Алании (6%) и Курской области (6,3%). В Москве на оплату коммунальных услуг в среднем уходит 13,9% бюджета, в Санкт-Петербурге — 10,7%.

Отмечается, что более 80% счетов за услуги ЖКХ оплачиваются безналично, что обусловлено тем, что безналичные расчеты дешевле наличных. Согласно исследованию экспертов Сбербанка, клиенты до 50 лет используют электронные платежи активнее, чем люди старшего возраста.