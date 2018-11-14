В Госдуму внесли законопроект, запрещающий клетки в зале суда

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сенаторы Андрей Клишас, Алексей Александров и ряд других внесли в Госдуму законопроект, запрещающий установку клеток для подсудимых в зале судебных заседаний.

Как сообщил РИА Новости Клишас, законопроект направлен на гуманизацию отношения к подсудимым, подозреваемым и обвиняемым в ходе судебных заседаний.

"В этих целях документ устанавливает запрет на использование в залах судебных заседаний любых защитных кабин, будь то металлические клетки или изолирующие светопрозрачные защитные кабины. Соответствующие изменения необходимо внести в статью 9 "Уважение чести и достоинства личности" Уголовно-процессуального кодекса РФ", — сказал сенатор.

В числе авторов законопроекта, помимо Клишаса и Александрова, выступили Александр Башкин, Людмила Бокова и Ахмат Салпагаров.