Во ФСИН рассказали, чем кормят осужденных на 72 рубля в день

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко рассказал РИА Новости, из чего складывается стоимость дневного питания осужденных мужчин и чем можно накормить за эти деньги; по его словам, цену этих продуктов некорректно сравнивать с розничной.

Накануне в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Максименко сообщил, что ФСИН тратит в среднем 72 рубля в день на питание осужденных.

"Для заключенных не в "Азбуке вкуса" надо покупать, а покупать у своих производителей, у ФСИНа, мы сами производим продукты почти все", — рассказал РИА Новости Максименко. Он напомнил, что в системе ФСИН есть сельскохозяйственные предприятия и животноводческие фермы и попросил не сравнивать эту цифру с розничными ценами в продуктовых магазинах.

Также он подчеркнул, что меню осужденных содержит все необходимое: "Эти рационы все выверены и соответствуют всем требованиям, это сбалансированное питание, разработанное специалистами", — сказал он.

В подтверждение его слов во ФСИН предоставили таблицы дневного питания осужденных в исправительных учреждениях.

Так, например, калорийность завтрака, который включает молочную кашу, маргарин, хлеб и сладкий чай – 819 килокалорий, тот же вариант с яичницей вместо каши — 722 килокалории. Стоимость такого завтрака – 16 рублей 41 копейка, стоимость обеда с овощным супом и вторым блюдом из мяса и картофеля – 32 рубля 82 копейки, а ужин, куда входит рыба с гарниром и соусом, обходится в 22 рубля 39 копеек, следует из таблицы. Этот рацион установлен для осужденных мужчин. Для других категорий содержащихся в учреждениях ФСИН, например, женщин и несовершеннолетних, принят другой рацион.