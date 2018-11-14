Россияне смогут рассказать историю о себе в ходе всероссийского челленджа

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Любой желающий сможет рассказать в соцсетях вдохновляющую историю о себе, своих друзьях и близких в рамках всероссийской эстафеты успеха, которую запустила автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО.
Он добавил, что считает стереотипом мнение о том, что подняться по ступеням социальной лестницы можно лишь, имея нужные связи, а ключ к достижению целей лежит в высоких кабинетах. "Реальные же истории людей подтверждают, что осуществить свои планы можно самостоятельно", – сообщил Даванков.
Чтобы присоединиться к эстафете, нужно снять минутный видеоролик, рассказать в нем о своей истории успеха и передать эстафетную палочку трем друзьям, которые смогли чего-то добиться без связей, сообщает пресс-служба.
Отмечается, что одним из первых участников стал победитель конкурса "Лидеры России", директор по связям с общественностью Сбербанка Кирилл Бабаев. Он бросил вызов врио главы Липецкой области Игорю Артамонову, заместителю министра энергетики РФ Павлу Сорокину и заместителю министра экономического развития РФ Илье Торосову.
Также можно принять участие в розыгрыше призов, после публикации видео нужно зарегистрироваться на сайте челленджа через аккаунт в соцсетях. Итоги будут подведены 21 декабря. Присоединиться к эстафете может любой россиянин, проживающий в РФ, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".