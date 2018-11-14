ГОРКИ, 14 ноя — РИА Новости. Восстановительные работы по ликвидации последствий летнего наводнения в Якутии завершены практически полностью, доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву глава республики Айсен Николаев.

"Все аварийно-восстановительные работы практически завершены, практически 98% работ выполнено", — сказал Николаев.

Он поблагодарил председателя правительства за помощь из федерального центра на ликвидацию последствий стихийного бедствия — из резервного фонда было выделено 587 миллионов рублей.

"Наводнение на самом деле было разрушительное, самое сильное за последние 18 лет, 63 населенных пункта пострадали — очень много домов, социальных объектов", — отметил глава Якутии.

По его мнению, оперативно бороться с последствиями стихии помогла своевременная помощь из федерального центра, а также средства республиканского бюджета и деньги от частных лиц и предприятий.

"Всем миром справились с задачей", — подчеркнул Николаев, добавив, что теперь регион готов к наступлению зимы.

"Хорошо, что средства были вовремя освоены, что все сделали. Естественно, нужно все, что запланировали, довести до конца", — сказал Медведев, комментируя доклад главы Якутии.

Всего от весеннего паводка в Якутии пострадали 15 районов и Якутск. В зоне затопления оказались 63 населенных пункта, 1,4 тысячи домов, пострадавшими числятся 5,1 тысячи человек. В регионе действовал режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Сумма ущерба составила около 1,5 миллиарда рублей.