Камчатка снизила самый высокий в ДФО налог на легковые автомобили

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя — РИА Новости. По инициативе губернатора Камчатки Владимира Илюхина в регионе снижены налоговые ставки для легковых автомобилей по трем категориям; потери бюджета компенсируют за счет коммерческого водного транспорта и яхт, сообщает в среду пресс-служба правительства Камчатского края.

По данным пресс-службы, проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края о налогах" большинством голосов окончательно утвердили депутаты заксобрания региона. Выпадающие потери бюджета будут компенсированы за счет повышения ставок налога на мощные яхты и парусно-моторные суда, а также водный транспорт мощностью свыше 100 лошадиных сил, который используется в коммерческих целях.

"Мы прекрасно понимаем, что цены на топливо растут, и этот фактор довольно серьезно отражается на уровне жизни населения Камчатки. Кроме того, в нашем крае действуют самые высокие на Дальнем Востоке налоговые ставки по группе "легковые автомобили". Чтобы эту ситуацию сгладить и уменьшить налоговую нагрузку для камчатских автовладельцев, мы предлагаем снижение ставок для ряда категорий автомобилей", — приводятся в сообщении слова губернатора.

Для автомобилей от 100 до 150 лошадиных сил ставка снижается с 32 до 22 рублей, от 150 до 200 лошадиных сил — с 45 до 36 рублей, от 200 до 250 лошадиных сил — с 75 до 67 рублей. Суммарно эти изменения коснутся владельцев более 75 тысяч личных автомобилей и около двух тысяч машин, принадлежащих организациям. Таким образом, автовладельцы Камчатки сэкономят на транспортном налоге 96,6 миллиона рублей.

В свою очередь глава региона отметил, что решение принято в интересах жителей Камчатки, и за ним стоит серьезная работа целой команды представителей исполнительной и законодательной власти.

Другие новости региона читайте здесь >>