Роспотребнадзор отметил низкую заболеваемость россиян ОРВИ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В России отмечается низкая заболеваемость ОРВИ, от гриппа уже привито более 55 миллионов человек, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Во всех странах Европейского региона активность гриппа продолжает регистрироваться на низких уровнях, сообщили в Роспотребнадзоре со ссылкой на информацию ЕРБ ВОЗ.

"На 45 неделе (05.11.2018-11.11.2018) в целом на территории Российской Федерации отмечается низкая заболеваемость ОРВИ", — заявили в ведомстве.

При этом по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в одном субъекте Российской Федерации. Превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту Российской Федерации зафиксировано в одном городе.

В возрастной группе детей 0-2 года превышение недельных эпидпорогов заболеваемости ОРВИ зафиксировано в двух субъектах Российской Федерации, среди детей в возрасте 3-6 лет – в двух субъектах Российской Федерации, среди детей в возрасте 7-14 лет – в одном субъекте Российской Федерации.

Среди лиц старше 15 лет недельные пороги заболеваемости ОРВИ превышены в двух субъектах Российской Федерации.

"Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, другие вирусы не гриппозной этиологии). По результатам мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и других ОРВИ определяются единичные находки вирусов гриппа. Изменения структуры положительных находок респираторных вирусов как не гриппозной, так и гриппозной этиологии, не отмечается", — сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации, на 9 ноября привито более 55 миллионов человек, в том числе на средства, выделенные за счет других источников, привито более 6,5 миллиона человек, из них за счет работодателей – более 4,5 миллиона человек.