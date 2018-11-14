Всероссийский Дед Мороз рассказал, о чем его просят взрослые

КЕМЕРОВО, 14 ноя — РИА Новости. Главный Дед Мороз России ежегодно получает на адрес своей резиденции в Великом Устюге Вологодской области несколько сотен тысяч писем, при этом каждое четвёртое из них пишут взрослые люди, сообщил он в среду на пресс-конференции в Кемерово в рамках предновогоднего путешествия по стране.

"Письма приходят и электронные, и обычной почтой, каждое четвёртое — от взрослого. Пишут очень-очень многие и в 20 лет, и в 30, и в 40. Молодые юноши и девушки спрашивают совета, как найти вторую половину", — сказал волшебник.

По его словам, многие желают счастья своим семьям, здоровья детям, бабушкам и дедушкам, а более старшие авторы писем чаще всего хотят просто побеседовать, выговориться, рассказывают про свою жизнь, про внуков. "Я стараюсь писать ответы", — заверил он.

Дед Мороз отметил, что встречаются письма, в которых взрослые пишут про кредиты, ипотеки и гаджеты. Некоторые перечисляют целый список конкретных пожеланий. "Как жена мужу пишет список покупок в магазине: сегодня нужно то-то и далее по цифрам. Такие письма я отдельно откладываю, сначала добрые просьбы исполняю. Это извечное противостояние материального и нематериального. Но больше всего трогают письма, которые люди абсолютно разного возраста пишут не про себя, а про своих соседей, родственников и знакомых", — уточнил он.

Говоря о необычных просьбах и подарках, Дед Мороз вспомнил, что в прошлом году дарил корову многодетной семье, в другом случае это был русалочий хвост, а также для детей устраивали полеты на вертолете и в аэротрубе, купание с дельфинами, поездку на балет в Мариинский театр.

"Заходишь мальчику подарок подарить, а выходит бабушка, обнимает меня и говорит, что 60 лет меня ждала. Ради таких мгновений и стоит жить. Для каждого доброго человека сказка живет всегда. Для меня-то хоть 20, хоть 30, хоть 70 лет — все маленькие внучки, которых я помню снежинками на их первых "ёлках", — добавил главный волшебник страны.

Всероссийский Дед Мороз в среду прибыл в Кемерово с известными телеведущими и автобусом подарков, чтобы устроить новогодний праздник в посёлке Трещевском и посетить несколько семей, включая пострадавших 25 марта при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Кемерово стал четвертым из 22 городов, который он посещает в этом году в рамках проекта "Путешествие Деда Мороза с НТВ". За два года команда проехала 35 тысяч километров, посетила более 200 социальных учреждений и 150 семей, подарила 175 тонн подарков.