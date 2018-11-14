Ситуация на дорогах Ростовской области после снегопада стабилизировалась

Владельцы отчищают свои машины от налипшего снега во время снегопада. Архивное фото

Владельцы отчищают свои машины от налипшего снега во время снегопада. Архивное фото

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Обстановка на автодорогах Ростовской области после сильных снегопадов стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что помощь спасателей во вторник понадобилась порядка 110 большегрузным автомобилям для их подъема на возвышенные участки федеральной автодороги М-4 "Дон" в Ростовской области после сильного снегопада. К этой работе привлекались аварийно-спасательные машины тяжелого и среднего классов Донского спасательного центра. Для обогрева и питания водителей в Ростовской области и Краснодарском крае подготовлены 115 стационарных и шесть мобильных пунктов.

"На данный момент обстановка на автодорогах области стабилизировалась", — сказал собеседник агентства, добавив, что в связи со сложившимися погодными условиями ситуация находится на постоянном контроле МЧС.

По данным ведомства, по состоянию на 12.00 мск среды, временные ограничения для пассажирского автотранспорта продолжают действовать на участках автодорог Ростов — Ставрополь, Ростов — Волгодонск, Семикаракорск — Большая Мартыновка — Красноармейский и Головное — Красноармейский — Большая Мартыновка.

"На наиболее сложных и опасных участках федеральной автодороги организовано дежурство техники повышенной проходимости Донского спасательного центра для буксировки и эвакуации пострадавших", — добавил представитель министерства.

По данным Росгидромета, на территории Ростовской области в среду продолжит действовать штормовое предупреждение. В связи с этим региональный главк МЧС настоятельно рекомендует водителям быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.