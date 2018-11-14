Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в декабре

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Декабрь в Москве ожидается теплее обычного, снежный покров может лечь в конце ноября, давать прогнозы на Новый год пока невозможно, заявила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Предстоящий декабрь будет теплее среднего, но точные прогнозы делать пока рано. Можно сказать, что снежный покров в Москве устанавливается обычно в конце ноября", – сказала Макарова. По её словам, прогноз на Новый год появится не ранее 26-27 декабря.

"И то это будет первый взгляд, который может уточняться. Сегодня можно говорить только о климатической норме, а климат у нас такой же, как и в прошлом году. Нельзя говорить, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается 12 градусов мороза – не ожидается и не может ожидаться", – добавила Макарова.

Как ранее заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв, приход зимы в столичный регион сдвигается ближе к Новому году, зима не будет ранней.