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Общество

В КС разъяснили решение против увольнения педагогов без профобразования

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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкКонституционный суд. Архивное фотоКонституционный суд. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Постановление Конституционного суда России, который признал неконституционной судебную практику, когда на основании соответствующей статьи закона об образовании могут быть уволены педагогические работники со стажем из-за отсутствия у них профессионального образования, распространяется только на воспитателей детских садов, сообщил журналистам судья-докладчик КС РФ Александр Кокотов.

Школа. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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КС выступил против увольнения педагогов без профобразования
"Решение Конституционного суда, его выводы… адресованы только воспитателям детских дошкольных учреждений", — сказал он.

"Конституционный суд исходил из того, что применительно к детским садам… воспитателям для профессиональной состоятельности не менее, чем наличие того или иного уровня образования, имеет значение опыт работы с детьми", — добавил Кокотов.

КС на заседании в среду признал неконституционной судебную практику, позволяющую на основании соответствующей статьи закона об образовании увольнять педагогических работников со стажем из-за отсутствия у них профессионального образования.

Слушания по делу о конституционности статьи 46 федерального закона об образовании прошли ранее в октябре по жалобе Ирины Серегиной, работавшей воспитателем в детском саду Камышина в Волгоградской области 11 лет. За это время она прошла несколько аттестаций, а также занималась повышением квалификации, однако летом летом 2017 года была уволена из-за отсутствия высшего или среднего профессионального образования. Серегина училась в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, но не получила диплом.

Урок. Архивное фото
© Depositphotos / jbryson
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Как указал КС, при вступлении в силу закона об образовании предполагалось, что требования к образованию педагогов должны применяться при их приёме на работу. Также в трудовое законодательство было введено понятие профессионального стандарта. "Цель введения этих стандартов и их предназначение в механизме правового регулирования не предполагали увольнения с работы лиц, не соответствующих в полной мере квалификационным требованиям, но успешно выполняющих свои трудовые обязанности", — отмечается в материалах КС.

По оценке Конституционного суда, решение вопроса о продолжении работы таких педагогов, как Серёгина, следует принимать с учетом их стажа и результатов аттестаций. "Если работник… успешно выполнял свои обязанности и прошёл аттестацию, то одно только отсутствие у него должного образования не может служить причиной его увольнения", — говорится в материалах КС.

Не согласившись с правоприменительной практикой, когда первая часть статьи 46 закона об образовании служит единственным поводом для увольнения педагогов со стажем, которые были приняты на работу до вступления этого закона в силу, КС в среду направил дело Серегиной на пересмотр.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
royi
Какие тупые законы придумали наши депутаты! Возьмите любой технический ВУЗ. Там практически все преподаватели не имеют педагогического образования. После окончания родного заведения, учёбы в аспирантуре, защиты кандидатской, докторской передают свои знания студентам. Всех теперь уволить?
12:20
14.11.2018
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