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Общество

Почти 50% компаний в России думают о найме новых сотрудников, показал опрос

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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОфис. Архивное фотоОфис. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Почти половина российских компаний думают о найме новых сотрудников в среднесрочной перспективе, при этом каждая пятая российская компания допускает возможное уменьшение штата, к таким выводам пришла служба исследований HeadHunter в ходе изучения ожиданий в сфере HR на период с октября 2018 по март 2019 года.

Купюры 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

Как отмечается в документе, который есть в распоряжении РИА Новости, в ближайшие полгода чуть меньше трети компаний (30%) не планируют никаких изменений в численности персонала, 31% ожидают увеличения штата, при этом 13% ожидают, что численность скорее уменьшится, и еще 9% в этом убеждены. То есть каждая пятая компания (21%) заявила о возможном уменьшении числа сотрудников, однако в сумме порядка 44% компаний думают о найме новых сотрудников в среднесрочной перспективе, отмечают авторы исследования.

При этом, по данным исследования, 79% увеличиваю штат из-за возросшего объема работы в рамках текущей деятельности, что говорит об оживлении экономики и ожиданиях, что такая ситуация сохранится в ближайшей перспективе, так как найм новых людей — это долгосрочное решение, которое как правило, не принимается в нестабильных экономических условиях. Также 48% увеличивают штат в связи с открытием нового подразделения или освоения нового направления бизнеса. И лишь 9% из-за сезонности.

"Компании, задумывающиеся об уменьшении штата в ближайшие полгода, объясняют это сокращениями и оптимизацией штата (68%), 43% — заморозкой найма взамен уволившихся или ушедших в декретный отпуск сотрудников", — рассказали авторы исследования.

Работа за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Artur Marciniec
Названы самые востребованные профессии в России

Оценивая положение своей компании на рынке в целом, респонденты говорили преимущественно о позитивных тенденциях (57%) или о стабильном положении (26%), лишь 14% отмечали, что видят некоторые негативные тенденции. Если смотреть в динамике, то оценки остаются на уровне предыдущего периода.

При этом, оценивая положение своей компании на рынке в целом, представители компаний говорили скорее о стабильной ситуации в бизнесе.

Для того чтобы выяснить, насколько стабильно и комфортно компании ощущают себя на рынке, был запущен мониторинг настроений в HR-сфере, который позволяет отслеживать динамику — насколько стабильно и комфортно работодатели ощущают себя на рынке в целом и в отношении персонала в частности. Мониторинг показателен для "кризисных" моментов в экономике в перспективе полугода.

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3 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тузик Дворовый
Думать ещё не значит делать, я много о чем думаю
12:22
14.11.2018
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Terekhov_73
Да все понятно - сейчас полно тех, кто будет рад хоть какой-то работе и они с радостью заменят хоть весь офисный планктон даже за меньший гонорар и на более худших условиях...
Это давно практикуется - брать на "испытательное время" и увольнять через 6 месяцев так и не заплатив оклада "принятого" сотрудника, а только "испытательные " крошки...
Ситуация в бизнесе стабильная - уход от офисов и коллективов в пользу минимально достаточного числа работников и лучше дистанционно и на Договоре - оптимизируя расходы на офисы и проч шелуху...
12:45
14.11.2018
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