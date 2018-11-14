Мурманскую полицию проверят из-за нарядов детей на уроке профориентации

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Проверка начата в мурманском УМВД после урока профориентации для детей, сообщается на сайте МВД РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что на уроке профориентации полицейские предложили детям переодеться в заключенных.

"Начальником УМВД России по Мурманской области Виталием Зайковым назначена служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию мероприятия по профориентации детей и подростков в одном из торговых центров Мурманска, а также за освещение указанного мероприятия в средствах массовой информации", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что виновные будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Предварительно установлено, что сотрудники полиции не предоставляли костюмы участникам мероприятия.

В СК РФ сообщили, что начали проверку после сообщений СМИ о переодевании детей с одежду заключенных в рамках детского мероприятия с участием полиции в торгово-развлекательном центре в Мурманской области.

"В СМИ была размещена информация о проведении в мурманском торгово-развлекательном центре профилактического мероприятия для несовершеннолетних с участием сотрудников полиции. В ходе этого мероприятия детей переодели в одежду, напоминающую робы заключенных, и сфотографировали. Позже фотографии были опубликованы на официальном сайте УМВД России по Мурманской области", — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту следствие начало проверку, по ее результатам будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников полиции и коммерческой организации, предоставляющей подобные услуги населению.