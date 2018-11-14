С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Конституционный суд России в среду признал неконституционной судебную практику, позволяющую на основании соответствующей статьи закона об образовании увольнять педагогических работников со стажем из-за отсутствия у них профессионального образования, передаёт корреспондент РИА Новости.

Слушания по делу о конституционности статьи 46 федерального закона об образовании прошли ранее в октябре по жалобе Ирины Серегиной, работавшей воспитателем в детском саду Камышина в Волгоградской области 11 лет. За это время она прошла несколько аттестаций, а также занималась повышением квалификации, однако летом 2017 года была уволена из-за отсутствия высшего или среднего профессионального образования. Серегина училась в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, но не получила диплом.

Как говорится в материалах дела, суды, в которые обращалась заявительница, не приняли во внимание доводы о том, что после вступления в силу в 2013 году закона об образовании Серегина продолжала работать, не имея претензий со стороны работодателя, осведомленного о наличии у нее незаконченного профессионального образования. Всего заявительница непрерывно проработала в должности воспитателя около 30 лет.

"По мнению заявительницы, оспариваемая норма противоречит… Конституции, поскольку во взаимосвязи с положениями Трудового кодекса позволяет увольнять лиц, не имеющих соответствующего образования, без учета предыдущей педагогической работы и обстоятельств, характеризующих их личность", — говорится в материалах Конституционного суда.

Как указал КС, при вступлении в силу закона об образовании предполагалось, что требования к образованию педагогов должны применяться при их приёме на работу. Также в трудовое законодательство было введено понятие профессионального стандарта. "Цель введения этих стандартов и их предназначение в механизме правового регулирования не предполагали увольнения с работы лиц, не соответствующих в полной мере квалификационным требованиям, но успешно выполняющих свои трудовые обязанности", — отмечается в материалах КС.

По оценке Конституционного суда, решение вопроса о продолжении работы таких педагогов следует принимать с учетом их стажа и результатов аттестаций.

"Если работник… успешно выполнял свои обязанности и прошёл аттестацию, то одно только отсутствие у него должного образования не может служить причиной его увольнения", — подчеркивается в материалах КС.

Не согласившись с правоприменительной практикой, когда первая часть статьи 46 закона об образовании служит единственным поводом для увольнения педагогов со стажем, которые были приняты на работу до вступления этого закона в силу, КС в среду направил дело Серегиной на пересмотр.