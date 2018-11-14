С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Конституционный суд России в среду признал неконституционной судебную практику, позволяющую на основании соответствующей статьи закона об образовании увольнять педагогических работников со стажем из-за отсутствия у них профессионального образования, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как говорится в материалах дела, суды, в которые обращалась заявительница, не приняли во внимание доводы о том, что после вступления в силу в 2013 году закона об образовании Серегина продолжала работать, не имея претензий со стороны работодателя, осведомленного о наличии у нее незаконченного профессионального образования. Всего заявительница непрерывно проработала в должности воспитателя около 30 лет.
"По мнению заявительницы, оспариваемая норма противоречит… Конституции, поскольку во взаимосвязи с положениями Трудового кодекса позволяет увольнять лиц, не имеющих соответствующего образования, без учета предыдущей педагогической работы и обстоятельств, характеризующих их личность", — говорится в материалах Конституционного суда.
По оценке Конституционного суда, решение вопроса о продолжении работы таких педагогов следует принимать с учетом их стажа и результатов аттестаций.
"Если работник… успешно выполнял свои обязанности и прошёл аттестацию, то одно только отсутствие у него должного образования не может служить причиной его увольнения", — подчеркивается в материалах КС.
Не согласившись с правоприменительной практикой, когда первая часть статьи 46 закона об образовании служит единственным поводом для увольнения педагогов со стажем, которые были приняты на работу до вступления этого закона в силу, КС в среду направил дело Серегиной на пересмотр.