На синей ветке московского метро произошел сбой

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Движение поездов приостановлено между станциями "Парк Победы" и "Молодежная" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена утром в среду, сообщили в пресс-службе метро.

"На Арбатско-Покровской линии нет движения между станциями "Парк Победы" и "Молодёжная" по техническим причинам. Делаем всё возможное для скорейшего возобновления движения на участке", — сообщается в официальном аккаунте метро в Twitter.

На Арбатско-Покровской (3) линии увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Вводим движение в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 14 ноября 2018 г.

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