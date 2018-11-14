В ОНК призвали пересмотреть стоимость питания осужденных

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Денежного довольствия в 72 рубля в сутки на питание осужденных в колониях слишком мало, и зачастую потом их приходится лечить на более существенную сумму, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Ранее замглавы ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Эхо Москвы" сообщил, что заключенных в российских колониях кормят на 72 рубля в сутки, это 2,16 тысячи рублей на месяц из 30 дней.

"Такой суммы недостаточно, чтобы обеспечить осужденным здоровое и полноценное питание. Особенно с учетом того, что немало осужденных болеют или же недоедали даже на воле. С таким питанием они потом попадают на больничную койку, и государству приходится тратить на них уже значительно большие деньги", — рассказал правозащитник.

Он отметил, что общее дневное довольствие осужденного выше, чем 72 рубля. Но деньги тратятся и на другие аспекты нахождения человека в колонии.

"Поэтому норма на питание такая небольшая. Надеюсь, в будущем государство и ФСИН ее все же пересмотрит. Надо не забывать, что осужденные — тоже люди и должны нормально питаться. У них в рационе должно быть все, что требуется человеку", — добавил Мельников.