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Общество

В Кремле прокомментировали штраф The New Times

(обновлено: 10:46 14.11.2018)
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© Fotolia / fragolerosseГазеты. Архивное фотоГазеты. Архивное фото
© Fotolia / fragolerosse

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает позитивным моментом то, что журналу The New Times удалось собрать средства на оплату штрафа в 22 миллиона рублей, однако призвал абстрагироваться от эмоций, поскольку издание нарушило закон.

Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Журнал The New Times собрал свыше 25 миллионов рублей для выплаты штрафа
"Она (сумма штрафа) не звучит абсурдно. Она огромная, действительно. Но она же рассчитана строго на соответствие с действующим законодательством, когда допущено определенное нарушение закона со стороны издания. Здесь, наверное, нужно все-таки абстрагироваться от эмоций и руководствоваться собственно фактами", — заявил Песков телеканалу "Дождь", отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию со штрафом, наложенным на СМИ.

Комментируя действия Роскомнадзора и суда, Песков предположил, что "по всей видимости, существует определенная методика начисления штрафа, что и было выполнено". При этом он считает хорошим моментом то, что редакции удалось собрать необходимую сумму.

"То, что издание нашло деньги с помощью людей — это можно издание поздравить. Значит, издание действительно имеет своих читателей, имеет преданную аудиторию, которая готова проголосовать своим рублем за то, чтобы издание выходило дальше. Это позитивно", — сказал он.

Ранее Песков сообщил журналистам, что, если журнал закроют, то это будет скорее плохо, чем хорошо, и об этом можно только пожалеть, но решение о назначении штрафа было принято в строгом соответствии с законодательством.

Суд в Москве оштрафовал на 22 миллиона рублей журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац за то, что редакция несвоевременно сообщила Роскомнадзору о получении денег от иностранных агентов.

Журналу, как сообщила накануне его главный редактор Евгения Альбац, удалось собрать свыше 25 миллионов рублей для выплаты штрафа.

Штраф выписан ООО "Новые времена", издателю The New Times и сетевого издания newtimes.ru, за административное правонарушение по статье 13.15.1 части 1 КоАП РФ (непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации).

В Союзе журналистов России ранее отметили, что это "самый крупный штраф для СМИ в российской истории", подчеркнув, что его размер "вызывает недоумение" и организация будет внимательно следить за ситуацией.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Man yan
Нетрудно будет найти западный след в источниках финансирования щедрых читателей
11:58
14.11.2018
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