Все больше компаний в России ожидают сокращения зарплат, выяснили социологи

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В России стало больше компаний, которые ожидают сокращения зарплат — сейчас это 15%, однако по-прежнему почти половина фирм ожидает увеличения оплаты труда в ближайшие полгода, к таким выводам пришла служба исследований HeadHunter в ходе изучения ожиданий в сфере HR на период с октября 2018 по март 2019 года.

"Несмотря на то, что доля компаний, ожидающих увеличения оплаты труда в ближайшие полгода, почти не изменилась (44%), увеличилась доля ожидающих уменьшения оплаты труда — сейчас это 15%, в прошлый раз это были 10%", — сообщают авторы исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости.

На вопрос, что произойдет с фондом оплаты труда в вашей компании в течение следующих шести месяцев, 10% опрошенных ответили, что он скорее уменьшится, в то время как в прошлом полугодии лишь 6% опрошенных склонялись к этому варианту ответа.

В ближайшие полгода компании планируют увеличивать бюджет и количество мер, направленных на работу с персоналом. Однако доля таких компаний снизилась по сравнению с прошлым периодом.

Снизилась доля компаний, намеренных увеличить количество мер, направленных на развитие персонала. Если в предыдущем периоде их было 53%, то в этом — 49%. Основные причины увеличения количества мер, направленных на развитие персонала: масштабирование текущих программ (53%), повышение приоритета работы с кадрами (47%) и появление новых программ (34%).

Причина уменьшения числа мер — общая оптимизация бюджета компании (62%). 41% компаний не планируют пересматривать затраты на персонал в ближайшие полгода. Четверть (27%) ожидает увеличения бюджета; 9% уже приняли решение о снижении затрат на персонал, еще 11% склоняются к этому.