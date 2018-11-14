Глава СЖР предсказал будущее фельетонов и больших форматов в журналистике

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Фельетоны и большие форматы в журналистике наверняка останутся, но только для определенного круга людей, которые способны их воспринимать, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в интервью РИА Новости.
"Такие жанры существуют и сейчас, просто ускорятся сама жизнь, у молодежи нашей "клиповое" мышление. Представьте, если в комнате запереть восьмой класс и запустить им "Ностальгию" (Андрея) Тарковского, через сколько минут они начнут ломиться в дверь? Они таких форматов уже не понимают. Фельетоны и большие форматы наверняка останутся, но только для определенного круга людей, которые способны их воспринимать", — сказал Соловьев.
Союз журналистов России в ноябре встречает столетний юбилей. Профессиональная независимая общественная организация работников средств массовой информации была основана 13 ноября 1918 года во время первого съезда советских журналистов. В то время организация носила название Российский союз советских журналистов. Союз журналистов бездействовал, находясь в фактически расформированном состоянии, пока в 1956 году не было создано оргбюро Союза журналистов СССР.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.