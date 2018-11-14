В Ростовской области ограничили движение транспорта на трех трассах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Запрет на движение для пассажирских транспортных средств сохраняется на трех трассах Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил РИА Новости представитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции области.

В понедельник в Ростовской области выпал первый снег, который привел к 10-балльным пробкам в центре Ростова и заторам на трассах. Во вторник непогода спровоцировала несколько массовых аварий, движение для пассажирского транспорта было закрыто на участках нескольких трасс. МЧС объявило штормовое предупреждение о метели на ближайшие сутки.

"В настоящее время ограничение движения сохраняется на автодорогах "Ростов-Волгодонск" (с 0 по 200 км), "Семикаракорск-Мартыновка-Красноармейский" и "Головное-Красноармейский-Большая Мартыновка", — сказал собеседник.

Он добавил, что в 00.40 мск среды снят запрет на движение, введенный накануне днем на трассе М-4 на участке от 1038 километра (развязка в районе Новочеркасска) до 1119 километра +500 метров (граница Ростовской области и Краснодарского края).

Также с 8.30 мск среды сняты ограничения на движение на участке автодороги "Ростов-Ставрополь" (со 106 по 183 километр) и автодороги "Котельниково – Песчанокопское" (с 190 по 240 километр).

Сотрудники ГИБДД продолжают патрулировать дороги для обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.