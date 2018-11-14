Боксер Мурат Гассиев снялся в ролике ко Дню борьбы с диабетом

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский боксер Мурат Гассиев снялся в ролике, посвященном Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.
"Сахарный диабет — это болезнь, которая атакует тебя каждый день. Это болезнь, которая каждый раз заставляет тебя держать удар. Но эта болезнь может стать твоим лучшим тренером. Живи полноценной жизнью!" — говорит Гассиев.
Всемирный день борьбы с диабетом был учрежден Международной диабетической федерацией совместно с Всемирной организацией здравоохранения в 1991 году. Ежегодно он отмечается 14 ноября — в день рождения канадского врача Фредерика Бантинга, открывшего инсулин вместе с Чарльзом Бестом.
С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом отмечают под эгидой ООН.
По статистике ВОЗ, в мире в 2017 году насчитывалось 347 миллионов человек, страдающих от сахарного диабета. Россия занимает четвертое место в мире по числу людей с этим диагнозом.
Каждый год российские спортсмены, актеры и певцы, а также известные деятели культуры принимают участие в акциях, посвященных Всемирному дню борьбы с диабетом, и призывают жителей страны внимательнее относиться к своему здоровью.