В Москве спасатели будут патрулировать места отдыха с помощью дронов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Спасатели МЧС будут патрулировать водоемы, парки и лесные массивы столицы в зимнее время с помощью 27 беспилотников, сообщается в среду на сайте мэра Москвы.

"Безопасность в местах зимнего отдыха в столице будут обеспечивать 27 беспилотных летательных аппаратов. Обследовать акваторию Москвы-реки и других водоемов, а также особо охраняемые природные территории, лесопарки и парки с помощью дронов спасатели начнут сразу после того, как замерзнет лед и выпадет снег", — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники вертолетного типа будут использовать на поисково-спасательных станциях "Левобережная", "Кировская", "Карамышево", "Центральная" и станции на озере Бездонном.

"Воздушный патруль планируется задействовать в наиболее востребованных у горожан местах зимней рыбалки, в зонах, отведенных для крещенских купаний и любителей зимнего закаливания, а также в местах катания на лыжах и санках. Квадрокоптеры могут понадобиться в первую очередь в Северо-Западном административном округе, где находятся популярные у рыбаков и отдыхающих горожан Строгинская пойма и Серебряный бор", — рассказали в пресс-службе ГУМЧС по Москве.

Согласно сообщению, на большом расстоянии от земли и на высокой скорости квадрокоптер будет снимать и передавать изображение в онлайн-режиме на мониторы в дежурную часть, а также на планшеты спасателям. Получив информацию, сотрудники МЧС при необходимости смогут выехать на помощь пострадавшему.

Впервые беспилотные летательные аппараты использовали для подобных целей летом 2016 года на Химкинском водохранилище. Пилотный проект признали успешным. В ГУМЧС приняли решение использовать воздушный патруль во время тушения пожаров, а также для поиска и спасения людей в зимний период. Помимо дронов, этой зимой также планируется использовать суда на воздушной подушке, катера, квадроциклы и снегоходы. На водных объектах вместе со спасателями и водолазами будут дежурить волонтеры.