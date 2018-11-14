В России не хватает колоний для экс-сотрудников правоохранительных органов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Количество колоний для осужденных бывших сотрудников правоохранительных органов в России растет, но их все равно не хватает, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Эхо Москвы".

"Есть колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов и приравненных к ним… Резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников", — сказал он.

"В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше", — добавил генерал.

По его мнению, такая тенденция связана с борьбой с коррупцией.

Число колоний для осужденных, которые не связаны с правоохранительными органами, сокращается, добавил Максименко.