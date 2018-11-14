Источник: проект об упрощенном списании штрафов ГИБДД готов ко II чтению

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Законопроект о взыскании штрафов ГИБДД менее 3 тысяч рублей в упрощенном режиме подготовлен ко второму чтению в Госдуме, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Законопроект о внесении соответствующих поправок в закон "Об исполнительном производстве" подготовлен ко второму чтению", — сказал собеседник агентства.
Он не уточнил, назначена ли дата рассмотрения документа.
В октябре глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщал о том, что готовятся поправки, вводящие упрощенный механизм взыскания штрафов ГИБДД, не превышающих 3 тысяч рублей: в электронном режиме и без возбуждения исполнительного производства. Уведомив гражданина о принятии постановлений к исполнению, пристав направит запрос в банк. При наличие необходимых средств на счетах должника и отсутствии сведений об оплате им штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей деньги спишут в счет долга.
Он отметил, что предполагается отлагательный срок вступления закона в силу, чтобы банки и другие кредитные организации после утверждения требований к форматам электронного документа могли доработать свое программное обеспечение.
В ФССП РИА новости заявили, что технически готовы к упрощенному механизму взыскания небольших штрафов и ожидают, что "принятие предлагаемой нормы позволит оптимизировать деятельность судебных приставов и существенно активизировать работу по судебным актам, исполнение которых является более трудным и длительным".