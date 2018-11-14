Источник: проект об упрощенном списании штрафов ГИБДД готов ко II чтению

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Законопроект о взыскании штрафов ГИБДД менее 3 тысяч рублей в упрощенном режиме подготовлен ко второму чтению в Госдуме, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Законопроект о внесении соответствующих поправок в закон "Об исполнительном производстве" подготовлен ко второму чтению", — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, назначена ли дата рассмотрения документа.

В октябре глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщал о том, что готовятся поправки, вводящие упрощенный механизм взыскания штрафов ГИБДД, не превышающих 3 тысяч рублей: в электронном режиме и без возбуждения исполнительного производства. Уведомив гражданина о принятии постановлений к исполнению, пристав направит запрос в банк. При наличие необходимых средств на счетах должника и отсутствии сведений об оплате им штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей деньги спишут в счет долга.

Как рассказал знакомый с законопроектом источник, уведомления об упрощенном исполнении предлагается направлять должнику при его согласии в личный кабинет на портале государственных услуг, а в противном случае — на бумажном носителе. В течение 20 дней никакие ограничения кроме списания средств со счетов в отношении должника применяться не будут. Если же по истечении 20 календарных дней штраф остается неоплаченным или оплачен частично, предлагается возбуждать исполнительное производство по общим правилам, добавил собеседник агентства.

Он отметил, что предполагается отлагательный срок вступления закона в силу, чтобы банки и другие кредитные организации после утверждения требований к форматам электронного документа могли доработать свое программное обеспечение.

В ФССП РИА новости заявили, что технически готовы к упрощенному механизму взыскания небольших штрафов и ожидают, что "принятие предлагаемой нормы позволит оптимизировать деятельность судебных приставов и существенно активизировать работу по судебным актам, исполнение которых является более трудным и длительным".