Глава Союза журналистов России предрек скорую смерть Telegram-каналов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Telegram-каналы, которых сегодня стало слишком много, постепенно начнут отмирать, на место этого изжившего себя формата придет новый, считает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Мне кажется, что есть уже тенденция к тому, что Telegram-каналы себя изживут. Их появилось слишком много, и следить за всеми невозможно. Я склонен думать — и об этом, кстати, говорят теоретики развития медиасферы – что Telegram-каналы постепенно будут отмирать и появится что-то другое, может быть, в видеоформате", — сказал Соловьев в интервью РИА Новости.

По его словам, сегодня "любой школьник может что угодно выложить в интернет", а отвечать за проверку информации все равно придется профессиональным журналистам.

"Но я не соглашусь, что мы вынуждены конкурировать с Telegram-каналами", — добавил глава СЖР.

Союз журналистов России в ноябре отмечает столетний юбилей. Профессиональная независимая общественная организация работников средств массовой информации была основана 13 ноября 1918 года во время первого съезда советских журналистов. В то время организация носила название Российский союз советских журналистов. Союз журналистов бездействовал, находясь в фактически расформированном состоянии, пока в 1956 году не было создано оргбюро Союза журналистов СССР.