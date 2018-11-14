ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают проведение соцопросов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Около 91% россиян считают, что соцопросы проводить нужно, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Только 6% респондентов высказали мнение, что соцопросы, скорее, не нужны, а 2% выступили против их проведения.

Как показало исследование, только 13% опрошенных считают, что результаты соцопросов, безусловно, отражают действительные мнения граждан, также 45% считают, что они, скорее, отражают мнения. По мнению 27% россиян, опросы, скорее, не отражают точку зрения опрошенных, еще 10% уверены в этом твердо.

Согласно данным, большинство россиян (78%) согласны с тем, что опросы общественного мнения помогают узнать мнение людей о положении в их городе, регионе, в стране, чтобы власти могли учесть мнение народа при решении наболевших проблем. Около 61% респондентов думают, что результаты опросов используются органами власти, политиками, предпринимателями для повышения эффективности своей деятельности.

Также опрос показал, что 53% россиян полагают, что результаты опросов общественного мнения часто фабрикуются и публикуются в СМИ, чтобы оказывать влияние на людей, склоняя их к определенному поведению.

"На протяжении многих лет эксперты ВЦИОМ, интересуясь у респондентов, имеют ли смысл, нужны ли обществу социологические опросы, фиксируют растущую уверенность аудитории в их необходимости и полезности. В последние три года, однако, фиксируется и другая тенденция: множатся сомнения в достоверности тех данных, которые социологи публикуют по итогам массовых опросов. Налицо парадокс: опросы нужны, но их результатам мы верим слабо", — прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По его словам, причина кроется в снижении общих показателей социального самочувствия россиян, их разочаровании отсутствием значимого экономического роста, стагнации реальных доходов населения. На этом фоне растёт общественное недоверие основным институтам, к числу которых сегодня относятся и соцопросы.

Федоров отметил, что задачей социологов в этой ситуации является упорная работа над повышением доверия со стороны общества, активное вовлечение аудитории в дискуссию, популяризация опросных технологий и демонстрация их эффективности и надежности.

Инициативный опрос ВЦИОМ — "Спутник" проведен 8 ноября 2018 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В 2005-2016 годах были проведены квартирные опросы.