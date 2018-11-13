ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Рязанская область окажет поддержку десантному училищу имени Маргелова

(обновлено: 20:55 13.11.2018)
0611
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фотоГубернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

РЯЗАНЬ, 13 ноя — РИА Новости. Власти Рязанской области будут оказывать всю необходимую поддержку десантному училищу имени Маргелова, которое готовит элиту вооруженных сил страны, заявил во вторник губернатор Николай Любимов на торжествах, посвященных 100-летию со дня образования Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Глава Рязанской области рассказал о проекте "Задай вопрос губернатору"
В торжественных мероприятиях, которые прошли на территории учебного заведения, приняли участие заместитель министра обороны РФ Юрий Садовенко, командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, начальник РГВВДКУ Алексей Рагозин, руководители ряда регионов России, представители иностранных государств, почетные гости и выпускники училища разных лет, курсанты, юнармейцы.

Садовенко от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу поздравил руководство, выпускников и курсантов со 100-летием со дня образования училища.

"Академия "Крылатой пехоты" дала путевку в жизнь десяткам тысяч образцовых офицеров. 118 выпускников училища стали генералами, 135 – удостоены высоких званий Героя Советского Союза и Героя России. К юбилейной дате училище подошло во всеоружии. Здесь создана уникальная учебно-материальная база, внедряются новые методики обучения, и работает прекрасный профессорско-преподавательский состав. Благодаря этому из стен вуза выходят грамотные специалисты, способные эффективно действовать в сложных условиях современной вооруженной борьбы", – говорится в обращении министра обороны.

Садовенко вручил Рязанскому десантному училищу грамоту министра обороны РФ за особую инициативу, усердие и отличие по службе личного состава.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Рязанская область договорилась о взаимодействии с инвесторами из Китая
Участники юбилейных торжеств также возложили цветы к стеле выпускникам училища, погибшим при исполнении воинского долга, и посетили новую часовню на территории училища, где от руководства минобороны РФ храму в дар была передана икона Георгия Победоносца.

Губернатор Николай Любимов отметил, что для Рязанской области десантное училище – знаковое учебное заведение.

"Благодаря РГВВДКУ Рязань считается столицей ВДВ. Мы гордимся, что у нас учится элита вооруженных сил страны. Судьбы многих людей, которые живут в Рязани и области, тесно связаны с училищем ВДВ. Правительство региона старается оказывать всю возможную поддержку учебному заведению. У нас налажено взаимовыгодное сотрудничество. И руководство и курсанты РГВВДКУ активно участвуют в жизни Рязанской области", – сказал Любимов.

Командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков отметил, что сегодня исторический день не только для всех воздушно-десантных войск, но и для всей страны.

"Регалии училища, многочисленные ордена и звания говорят сами за себя. Из этих стен вышли более 48 тысяч офицеров, Герои Советского Союза и России. Это настоящие патриоты своей страны, те, кто, не задумываясь, встанут на защиту рубежей нашей Родины", – сказал Сердюков.

Вид на Рязанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Виноградов
Перейти в фотобанк
Рязанские власти окажут поддержку малому и среднему бизнесу
Командующий ВДВ РФ также подчеркнул, что высокое качество образования и физической подготовки курсантов, хорошая учебная база позволяют Рязанскому десантному училищу с уверенностью смотреть в будущее.

В честь 100-летия училища в музее истории ВДВ прошла церемония специального гашения конверта первого дня штемпелем с фиксированной датой. Подписи и оттиски на конверты с символикой Рязанского десантного училища поставили Николай Любимов, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Холзаков, начальник РГВВДКУ Алексей Рагозин, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Инюцын, директор рязанского филиала Почты России Петр Качан.

Обращаясь к участникам мероприятия, Николай Любимов отметил, что церемония гашения почтовых знаков, выпуск которых приурочен именно к вековому юбилею прославленного училища, — большое событие для десантного братства и для всех рязанцев.

"Рязанские десантники вносят достойный вклад в дело укрепления безопасности России. Об их смелости, мужестве, преданности отечеству знает весь мир. Нет сомнения, что училище ВДВ заслужило славу на века. Сегодняшнее историческое событие – яркое тому подтверждение. Я уверен, что эти почтовые знаки навсегда сохранят память о Рязанском десантном училище", – отметил Любимов.

Фармацевтическое производство. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Новое рязанское фармпроизводство будет выпускать препараты для всей страны
По словам начальника РГВВДКУ Алексея Рагозина, слава о легендарном десантном училище давно пронеслась не только по стране, но и далеко за ее пределами.

"Флаг с символикой 100-летия училища ВДВ побывал на Крайнем Севере, на вершине Эвереста и даже в космосе. И теперь в честь юбилея выпущена марка, которая поступит во все отделения Почты России. Граждане нашей страны получат возможность отправлять корреспонденцию, используя почтовую продукцию, выпущенную к вековому юбилею РГВВДКУ. Я уверен, что марки разлетятся по всему миру и станут одними из центральных экспонатов коллекций", – сказал Рагозин.

Директор рязанского филиала Почты России Петр Качан поздравил десантные войска с юбилеем и сообщил, что Почта России в честь 100-летия училища ВДВ изготовила открытки, конверты, марки, а также специальный штемпель одного дня с изображением символики и училища и Рязани.

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена