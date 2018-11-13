Рязанская область окажет поддержку десантному училищу имени Маргелова

РЯЗАНЬ, 13 ноя — РИА Новости. Власти Рязанской области будут оказывать всю необходимую поддержку десантному училищу имени Маргелова, которое готовит элиту вооруженных сил страны, заявил во вторник губернатор Николай Любимов на торжествах, посвященных 100-летию со дня образования Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
Садовенко от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу поздравил руководство, выпускников и курсантов со 100-летием со дня образования училища.
"Академия "Крылатой пехоты" дала путевку в жизнь десяткам тысяч образцовых офицеров. 118 выпускников училища стали генералами, 135 – удостоены высоких званий Героя Советского Союза и Героя России. К юбилейной дате училище подошло во всеоружии. Здесь создана уникальная учебно-материальная база, внедряются новые методики обучения, и работает прекрасный профессорско-преподавательский состав. Благодаря этому из стен вуза выходят грамотные специалисты, способные эффективно действовать в сложных условиях современной вооруженной борьбы", – говорится в обращении министра обороны.
Садовенко вручил Рязанскому десантному училищу грамоту министра обороны РФ за особую инициативу, усердие и отличие по службе личного состава.
Губернатор Николай Любимов отметил, что для Рязанской области десантное училище – знаковое учебное заведение.
"Благодаря РГВВДКУ Рязань считается столицей ВДВ. Мы гордимся, что у нас учится элита вооруженных сил страны. Судьбы многих людей, которые живут в Рязани и области, тесно связаны с училищем ВДВ. Правительство региона старается оказывать всю возможную поддержку учебному заведению. У нас налажено взаимовыгодное сотрудничество. И руководство и курсанты РГВВДКУ активно участвуют в жизни Рязанской области", – сказал Любимов.
Командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков отметил, что сегодня исторический день не только для всех воздушно-десантных войск, но и для всей страны.
"Регалии училища, многочисленные ордена и звания говорят сами за себя. Из этих стен вышли более 48 тысяч офицеров, Герои Советского Союза и России. Это настоящие патриоты своей страны, те, кто, не задумываясь, встанут на защиту рубежей нашей Родины", – сказал Сердюков.
В честь 100-летия училища в музее истории ВДВ прошла церемония специального гашения конверта первого дня штемпелем с фиксированной датой. Подписи и оттиски на конверты с символикой Рязанского десантного училища поставили Николай Любимов, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Холзаков, начальник РГВВДКУ Алексей Рагозин, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Инюцын, директор рязанского филиала Почты России Петр Качан.
Обращаясь к участникам мероприятия, Николай Любимов отметил, что церемония гашения почтовых знаков, выпуск которых приурочен именно к вековому юбилею прославленного училища, — большое событие для десантного братства и для всех рязанцев.
"Рязанские десантники вносят достойный вклад в дело укрепления безопасности России. Об их смелости, мужестве, преданности отечеству знает весь мир. Нет сомнения, что училище ВДВ заслужило славу на века. Сегодняшнее историческое событие – яркое тому подтверждение. Я уверен, что эти почтовые знаки навсегда сохранят память о Рязанском десантном училище", – отметил Любимов.
"Флаг с символикой 100-летия училища ВДВ побывал на Крайнем Севере, на вершине Эвереста и даже в космосе. И теперь в честь юбилея выпущена марка, которая поступит во все отделения Почты России. Граждане нашей страны получат возможность отправлять корреспонденцию, используя почтовую продукцию, выпущенную к вековому юбилею РГВВДКУ. Я уверен, что марки разлетятся по всему миру и станут одними из центральных экспонатов коллекций", – сказал Рагозин.
Директор рязанского филиала Почты России Петр Качан поздравил десантные войска с юбилеем и сообщил, что Почта России в честь 100-летия училища ВДВ изготовила открытки, конверты, марки, а также специальный штемпель одного дня с изображением символики и училища и Рязани.