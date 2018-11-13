Минюст поддержал принятие проекта об ответственном обращении с животными

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Минюст России поддерживает принятие законопроекта об ответственном обращении с животными, предложенные министерством уточнения направлены на предупреждение избыточной надзорной нагрузки на организации по защите животных, неоднозначного толкования проектируемых норм, а также на их соответствие требованиям определенности, ясности и непротиворечивости, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил РИА Новости, что Минюст подготовил отрицательное заключение на законопроект об ответственном обращении с животными.

В Минюсте заявили, что для скорейшего принятия законопроекта министерство в рабочем порядке подготовило и 6 ноября направило в аппарат правительства РФ предложения по корректировке отдельных его статей.

"Указанные предложения, в частности, направлены на предупреждение установления федеральных требований к осуществлению субъектами РФ "собственных" полномочий в сфере обращения с животными и возникновение дополнительных расходных обязательств, исключение дублирования полномочий как федеральных, так и региональных контрольно-надзорных органов (законопроектом соответствующие полномочия предлагается закрепить одновременно как за рядом федеральных органов исполнительной власти, так и за региональными органами исполнительной власти, осуществляющими как "собственные", так и делегированные федеральные полномочия)", — сообщили в министерстве.

Предлагаемые уточнения, по данным Минюста, направлены на предупреждение избыточной надзорной нагрузки на организации, осуществляющие деятельность в области защиты животных, неоднозначного толкования проектируемых норм, а также на их соответствие требованиям определенности, ясности и непротиворечивости.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день предложения Минюста России проработаны с Минприроды России. И, по мнению Минюста России, законопроект готов к принятию во втором чтении.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом, концептуальном чтении в марте 2011 года. Осенью 2016 года президент России Владимир Путин обратил внимание на важность его принятия и дал соответствующее поручение правительству РФ. Планировалось, что инициатива будет рассмотрена во втором чтении в июне 2017 года. Проект предусматривает меры по защите животных от жестокого обращения, а также по обеспечению безопасности и законных интересов граждан при взаимодействии с животными. Как пояснял Бурматов, текст законопроекта после принятия в первом чтении был практически полностью переписан, а работа над ним проходила с участием зоозащитных организаций, которых многое не устраивало в формулировках проекта закона.