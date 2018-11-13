СК выяснит, почему правозащитников не пускают в колонию под Ярославлем

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Следственные органы проведут проверку заявления адвокатов фонда "Общественный вердикт" о том, что их не пускают в исправительную колонию №2 в Рыбинске, в частности, для встречи с якобы избитым осужденным, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК России по Ярославской области Кристина Гузовская.

На прошлой неделе фонд "Общественный вердикт" заявил на своей странице в Facebook, что сотрудники колонии №2 Рыбинска избили осужденного Егора Григорьева, сломав ему руку и ребра. Адвокат фонда Ирина Бирюкова обратилась в следственные органы, и СУСК по региону начало проверку. Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин рассказал РИА Новости, что встречался с Григорьевым в колонии, и тот сообщил ему, что его не били, а он упал сам.

"Общественный вердикт" во вторник написал в Facebook, что накануне адвокат фонда Ирина Бирюкова пыталась встретиться с Григорьевым, чтобы побеседовать с ним. Вместе с Бирюковой в колонию отправился адвокат Эльдар Лузин. "У правозащитников появилась информация из рыбинской колонии о заключенном Андрее Маркелове, который просил о встрече с адвокатами фонда. Мы поговорили с сыном Маркелова, который подтвердил, что его отец просит о встрече. К Маркелову поехал адвокат Лузин", — информирует фонд.

Однако в колонию адвокатов не пустили. "Администрация, снимая на видеорегистратор, показала правозащитникам заявления от Григорьева и Маркелова. В заявлениях было написано, что осужденные не имеют претензий к сотрудникам колонии. В заявлении Маркелова было также написано, что он не нуждается в услугах адвоката и общественной организации", — сообщает фонд.

Адвокаты фонда не исключают, что заявления были написаны под давлением сотрудников УФСИН. Бирюкова напомнила, что от Евгения Макарова, пережившего пытки в ИК №1 Ярославля, требовали написать, что он претензий к сотрудникам колонии не имеет. Правозащитники заявили, что обратились в СУСК по региону и прокуратуру, чтобы те выяснили, добровольно или под давлением заключенные написали заявления об отказе от помощи.

"К нам поступило такое заявление. Будет проведена доследственная проверка", — прокомментировала Гузовская.

Представитель областной прокуратуры не смог оперативно сообщить РИА Новости о том, поступало ли в надзорный орган соответствующее заявление.

Представитель УФСИН по региону в беседе с корреспондентом РИА Новости отметила, что адвокатов не пустили в колонию потому, что осужденные отказались встречаться с ними.