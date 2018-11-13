ГД поддержала продление скидки на госпошлины при оплате через сайт госуслуг

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Госдума РФ на заседании во вторник поддержала поправку, согласно которой продлевается до 1 января 2021 года возможность применения скидки в размере 30% при уплате госпошлины во время оформления госуслуг через портал gosuslugi.ru.

"Одновременно (в законопроекте — ред.) решены такие вопросы, как продление на два года срока применения понижающего коэффициента 0,7 при уплате госпошлины с использованием единого портала государственных услуг. Вы помните, для того, чтобы стимулировать граждан обращаться на единый портал, мы дали такую льготу. Очень хорошо реализуется, посмотрели эффект, предлагаем её продлить ещё на два года", — сказал на заседании глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, представляя поправку.

Согласно Налоговому кодексу норма должна была перестать действовать с 1 января 2019 года, но изменением она продлевается до 1 января 2021 года.

Поправка содержится в составе пакета изменений в Налоговый кодекс, который был принят во вторник во втором чтении. В третьем чтении документ планируется рассмотреть на заседании Госдумы 15 ноября.