ГД поддержала продление скидки на госпошлины при оплате через сайт госуслуг

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Госдума РФ на заседании во вторник поддержала поправку, согласно которой продлевается до 1 января 2021 года возможность применения скидки в размере 30% при уплате госпошлины во время оформления госуслуг через портал gosuslugi.ru.
Согласно Налоговому кодексу норма должна была перестать действовать с 1 января 2019 года, но изменением она продлевается до 1 января 2021 года.
Поправка содержится в составе пакета изменений в Налоговый кодекс, который был принят во вторник во втором чтении. В третьем чтении документ планируется рассмотреть на заседании Госдумы 15 ноября.