Адвокат: упрощенная оплата мелких штрафов ограничивает право обжаловать их

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Автоматическое списание мелких дорожных штрафов со счета гражданина ограничивает право обжаловать его назначение, заявил РИА Новости адвокат Александр Карабанов.

Как сообщила газета "Коммерсант", в Госдуме разработан законопроект, предусматривающий процедуру упрощенного взыскания штрафов за нарушение ПДД на сумму до 3 тысяч рублей, вынесенных с помощью камер, в течение двух дней после того, как штраф был выписан. Как ожидается, эта система будет введена в России, скорее всего, в 2019 году. Штраф будет взыскиваться с банковского счета в ускоренном режиме без возбуждения исполнительного производства, с возможным уведомлением должника через сайт госуслуг или по смс. Вместе со штрафом приставы удержат и исполнительный сбор, минимальный размер которого составит 1 тысячу рублей. Нововведение коснется миллионов автовладельцев.

"В обществе уже есть случаи, когда в судах доказывают, что штраф был наложен незаконно. Несмотря на то, что это европейская практика, она жестко нарушает права граждан в части обжалования. Если штраф будет взыскан незаконно, человеку придется подавать иск в суд, но процедура возврата средств достаточно долгая, придется подключать юристов, что стоит денег. К сожалению, я думаю, что учитывая большой длительность процедуры и волокиту, люди будут плевать на эту ситуацию и платить", — сказал Карабанов.