МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Журнал The New Times собрал свыше 25 миллионов рублей для выплаты штрафа, сообщила главный редактор издания Евгения Альбац.

Ранее суд в Москве оштрафовал на 22 миллиона рублей журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац за то, что редакция несвоевременно сообщила Роскомнадзору о получении денег от иностранных агентов. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, если журнал закроют, то это будет скорее плохо, чем хорошо, и об этом можно только пожалеть, но решение о назначении штрафа было принято в строгом соответствии с законодательством.

"На 16:30 по московскому времени 13 ноября, на 4-е сутки сбора собрано 25 миллионов 443 тысячи 090 рублей. Мы сделали это! Спасибо всем", — написала она в Twitter.

Штраф выписан ООО "Новые времена", издателю The New Times и сетевого издания newtimes.ru, за административное правонарушение по статье 13.15.1 части 1 КоАП РФ (непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации).

В Союзе журналистов России ранее отметили, что это "самый крупный штраф для СМИ в российской истории", подчеркнув, что его размер "вызывает недоумение" и организация будет внимательно следить за ситуацией.