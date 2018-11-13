МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший месяц питаться на три с половиной тысячи рублей, рассказал, к каким выводам пришел после трех недель "министерской "диеты". Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Прежде всего, подчеркнул Бондаренко, размер потребительской корзины и прожиточного минимума необходимо значительно увеличить. Он пообещал обратиться с соответствующим предложением в Госдуму и правительство.

Так, считает Бондаренко, размер потребительской корзины не должен быть меньше десяти тысяч, а прожиточного минимума — не менее 20 тысяч, причем в Москве эти цифры должны быть выше.

"По моему мнению, десять тысяч рублей — самый минимум, на эти деньги можно купить настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты", — пояснил парламентарий.

Он также призвал других депутатов и министров последовать его примеру и месяц питаться на три с половиной тысячи рублей.

"Думаю, люди, которые принимают важные для граждан России решения, должны на себе почувствовать последствия этих решений", — заключил Бондаренко.

В конце октября депутат начал эксперимент, к которому его подтолкнул спор с министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. Она утверждала, что 3,7 тысячи рублей в месяц вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей" и что "макарошки стоят всегда одинаково". Эти слова вызвали громкий скандал, Соколову отправили в отставку, а Бондаренко решил испробовать "министерскую диету" на себе. Результаты он регулярно публикует в соцсетях. В частности, по словам Бондаренко, уже после двух недель "диеты" он похудел почти на пять килограммов.