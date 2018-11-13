МЧС предупреждает о снегопаде в Ростовской области в ближайшие сутки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя — РИА Новости. Снегопад сохранится на территории Ростовской области в ближайшие сутки, сообщает ГУМЧС России по региону.

"На территории Ростовской области продолжится выпадение снега. В ближайшие 2-4 часа и до конца суток 13 ноября, ночью и утром 14 ноября по Ростовской области количество осадков достигнет критерия "опасное явление — очень сильный снег", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендует воздержаться от поездок из-за пробок на дорогах, а также быть предельно внимательными и осторожными из-за плохой видимость.

В понедельник в Ростовской области выпал первый снег, который привел к десятибалльным пробкам в центре Ростова и заторам на трассах. Во вторник непогода спровоцировала несколько массовых аварий. Так, на 1070-м километре М-4 "Дон" в нескольких ДТП столкнулись 15 автомобилей, один человек погиб и двое пострадали. В Азовском районе столкнулись шесть автомобилей, из которых четыре — грузовые.