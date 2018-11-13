В белгородском зоопарке прокомментировали смерть жирафа

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Внезапно умерший в белгородском зоопарке жираф по кличке Сафари, три месяца назад привезенный из Калининграда, был окружен заботой и вниманием, сообщил белгородский зоопарк на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Первый за долгое время детеныш жирафа, которого назвали Сафари, появился на свет в калининградском зоопарке 14 ноября 2017 года у пары Мэру и Ива. Практически с момента рождения стали поступать заявки от желающих получить на содержание жирафа. Только белгородский зоопарк смог убедить калининградских зоологов в том, что Сафари будет содержаться в отвечающих современным стандартам условиях. Три месяца назад жирафенок был перевезен в Белгород, где скончался на днях, специалисты выясняют причину его смерти, результаты экспертизы будут готовы через несколько дней.

Белгородский зоопарк сообщает, что 14 ноября сотрудники готовились отметить первый день рождения Сафари, но жирафенок умер в субботу.

"С первых дней он был окружен заботой и вниманием. Специально для Сафари в зоопарке построили просторный летний вольер и удобное помещение для зимовки. Мы бережно приучали его к новому месту, тщательно подбирали рацион питания, учили не бояться внимания людей, которые так сильно полюбили нашего малыша", — говорится в сообщении.

Зоопарк отмечает, что смерть жирафенка стала для всех большой трагедией, за три месяца, что Сафари находился в Белгороде, он успел стать любимцем местных жителей.