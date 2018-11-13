Кадыров уверен, что мальчик из Чечни может отжаться еще четыре тысячи раз

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что пятилетний мальчик из Чечни, который отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут, сможет повторить свой рекорд, подчеркнув, что "лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать".

Ранее глава министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков сообщил РИА Новости, что пятилетний Рахим Куриев без перерывов отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут, однако у представителей Книги рекордов России "возникли незначительные вопросы", поэтому рекорд официально не зафиксирован.

"Рахиму Кураеву из Чечни всего пять лет. Но его имя звучит во всем мире. Мальчик доказал, что имеет огромную силу воли и физическую подготовку… Кто-то пишет и говорит, что мировой рекорд не засчитан, якобы нужно ещё раз повторить. У Рахима хватит энергии ещё и ещё раз отжиматься по четыре тысячи раз, лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать", — написал он в Telegram-канале.

"Главный рекорд Рахима засчитали миллионы мальчишек во всем мире, которые благодаря ему начали тренироваться, стремясь быть похожими на своего кумира-ровесника", — добавил Кадыров.